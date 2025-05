Borsello rubato,. Liverani riesce a recuperarlo

Scippato a Trieste il consigliere comunale Marcello Liverani: "Ho riconosciuto lo scippatore e sono riuscito a recuperare il borsello". Era seduto nella sala d’aspetto della stazione di Trieste e stava ingannando l’attesa parlando al cellulare con il figlio quando, improvvisamente non ha più visto il suo borsello che aveva appoggiato nella sedia a fianco: "Stavo seduto con la valigia davanti a me – spiega – avevo appoggiato il borsello nella sedia a fianco, contanti, carte e documenti, li avevo addosso, mentre il cellulare lo stavo utilizzando quando qualcuno, mi ha sfilato il borsello da dietro. Non appena mi sono accorto ho contattato subito il 112 e nel frattempo mi sono messo a fare un giro in stazione, nella speranza di sorprendere qualcuno con il mio borsello in mano". Dentro c’erano panini, acqua e medicine, un borsello in pelle marrone, di grandi dimensioni: "Camminando all’interno della stazione, ho visto a distanza un uomo che lo aveva addosso e si stava dirigendo verso la fermata degli autobus – prosegue – non ci ho pensato su e sono andato verso di lui, quando mi ha visto ha iniziato ad allontanarsi ma nella foga è caduto e io sono riuscito a riprendermi il mio borsello". Il consigliere comunale ha sporto denuncia e grazie alla descrizione fornita alle forze dell’ordine, attraverso i filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza, gli inquirenti sono riusciti a riconoscere il responsabile.