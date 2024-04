Boscaglia difende i suoi: "Abbiamo giocato solo noi e sbagliato 4/5 palle gol"

Roberto Boscaglia nel dopo partita difende la prestazione dei suoi: "L’Ancona ha tenuto il campo molto meglio del Pontedera, abbiamo sbagliato i primi quattro o cinque minuti, subendo gol. E poi abbiamo giocato solo noi. Non credo che loro abbiano fatto un’azione pericolosa in tutta la partita, tranne negli ultimi minuti quando siamo rimasti in dieci. Abbiamo avuto quattro o cinque palle gol per pareggiare. Abbiamo comandato sempre il gioco. Siamo stati bene in manovra, avremmo dovuto sfruttare meglio le situazioni a favore. Se guardiamo la partita, il pareggio sarebbe stato più giusto, avrebbe rispecchiato quello che s’è visto in campo. Le occasioni sono quattro o cinque, nella ripresa, nel primo tempo diversi cross incredibili, la parata di Vivoli sul colpo di testa di Pasini. Sono amareggiato per il risultato ma per la prestazione non posso dire nulla ai miei ragazzi. L’abbiamo persa ma la squadra ha tenuto bene il campo, anche dopo il gol subito. Abbiamo fatto brutte scalate, soprattutto in occasione del gol. Loro nei primi minuti in cui con una palla lunga ci hanno fatto correre alle spalle, ma per il resto la partita l’abbiamo fatta noi". Sui cambi nella ripresa Boscaglia prosegue: "Non li ho ritardati, anzi. Noi purtroppo soffriamo qualche giocatore che non c’è, qualche acciacco fisico, quando abbiamo fatto i cambi ci siamo sbilanciati tanto. Va bene così. Durante la partita non c’era motivo per fare altri cambi, eravamo pronti per fare entrare Saco e purtroppo è stato espulso Paolucci, ma il cambio lo abbiamo fatto comunque, dopo l’espulsione". Anche Pasini sulla stessa lunghezza d’onda nel post partita: "Nonostante il risultato, una prestazione in cui abbiamo creato molto e potevamo sicuramente finalizzare di più, ma quando si parla di una sconfitta è sempre difficile commentare. Una partita fatta di episodi".

g.p.