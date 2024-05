"Boscaglia, il generale che serviva. Ho rinnovato perché ci tengo"

Lorenzo Paolucci è stato tra i migliori di questa difficile stagione. Avrebbe voluto fare meglio, nonostante i suoi cinque gol – probabilmente tutti avrebbero voluto fare meglio – ma comunque s’è conquistato la fiducia del presidente Tiong che lo scorso febbraio gli ha rinnovato il contratto fino a giugno 2026. Mercoledì scorso è intervenuto a Punto Biancorosso, su Radio Tua, esprimendo il suo punto di vista su tanti aspetti, compreso l’esonero di Colavitto e l’arrivo di Boscaglia. Con parole chiare che hanno disegnato la situazione culminata nella partita di Recanati: "Dopo l’arrivo di Boscaglia ci siamo uniti sempre di più – ha detto Lorenzo Paolucci –, prima non avevamo un’idea di gioco, eravamo spaesati in campo, ci mettevamo la voglia, ma senza un’idea di gioco, che è la cosa più importante nel calcio. L’arrivo di Boscaglia ci ha ridato autostima, il mister ci ha dato indicazioni e tutti i giocatori sono tornati sul pezzo, rispetto a prima, e con il gruppo siamo riusciti a fare buone prestazioni e a conquistare la salvezza". Ancora su quel momento, sulle parole di Roberta Nocelli e l’arrivo del mister di Gela: "E’ Roberta Nocelli il nostro punto di riferimento, visto che non c’è il diesse. La ringrazio, lei ha dato la svolta al campionato, ha mandato via tutti e ha fatto la scelta di un allenatore preparato, quello che serviva all’Ancona. Se fosse arrivata prima, questa scelta, magari avremmo parlato di playoff. Ma comunque è stata la scelta giusta". Parole di grande stima per Boscaglia: "Dopo la partita con la Recanatese ho sentito al telefono mio fratello, Boscaglia con lui ha vinto un campionato all’Entella e sono rimasti in ottimi rapporti, anche perché mio fratello era il capitano di quella squadra. Il giorno prima che arrivasse Boscaglia mio fratello mi ha detto che forse sarebbe arrivato proprio lui e mi ha parlato di quello che avrebbe voluto dai giocatori. Nei giorni successivi ho trovato conferma delle sue parole: è un mister che dà tutto ai giocatori ma che vuole sempre anche una risposta sia in campo che fuori. Ci ha messo in riga, non solo dal punto di vista sportivo, rispetto a prima. E questo la dice tutta. E’ un generale, come dice Spagnoli, perché agli allenamenti non vuole che si scherzi, vuole che si lavori al massimo, vuole sempre tutti sul pezzo". Sul suo rinnovo di contratto ha concluso: "Il progetto c’è, ho rinnovato perché ci tengo, voglio fare qualcosa di importante con l’Ancona, ho obiettivi ambiziosi. Questa è stata un’annata particolare, non abbiamo fatto bene, vogliamo riscattarci. Personalmente devo dare un maggior contributo e segnare qualche gol in più per aiutare la squadra. Ora vediamo il progetto della società, gli acquisti, ma ambiamo a una stagione positiva".

g.p.