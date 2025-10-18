Bosch premia ancora la Loccioni: "Tra i migliori fornitori al mondo"

Prestigioso riconoscimento per Loccioni: ha ricevuto il Bosch Global Supplier Award. Per la seconda volta Bosch ha premiato il gruppo che ha sede a Rosora "tra i migliori fornitori del mondo", nella categoria "Materiali e servizi indiretti". Tra i suoi 35mila fornitori, Bosch ne ha selezionati 49 provenienti da 14 Paesi.

"La partnership di Loccioni con Bosch – spiegano dall’impresa leader a livello mondiale nei sistemi di misura e controllo qualità – risale agli anni Ottanta, quando l’impresa marchigiana iniziò a progettare linee di collaudo personalizzate per gli elettrodomestici Bsh. Poco dopo, Loccioni ha affiancato Bosch anche nel settore automotive, raccogliendo sfide high-tech su scala globale".

Oggi Loccioni "supporta Bosch nel miglioramento della qualità e nello sviluppo tecnologico in numerosi settori tra cui anche eBike e nautica. Bosch è di fatto il cliente più diversificato di Loccioni ed è anche uno dei suoi principali fornitori.

"Credo che uno dei fattori chiave di questa partnership di successo – evidenzia il fondatore Enrico Loccioni – sia la condivisione degli stessi valori e della stessa cultura d’impresa. Robert Bosch è tra i capitani d’impresa che mi hanno ispirato, soprattutto per il suo impegno verso la comunità e la sua attitudine all’innovazione e alla diversificazione".

E’ la seconda volta che Loccioni si aggiudica il premio e sono solo due le imprese italiane ad avere questo riconoscimento.

Sa.fe.