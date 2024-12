Bosco compromesso, arrivano 2 assoluzioni

Con mezzi meccanici di sbancamento e movimentazione terra era stato compromesso un bosco, in pieno parco regionale, quello della Gola della Rossa e Frasassi. Un’area protetta dove sarebbero state realizzate piste e strade di nuova percorrenza e, in presenza di piste e strade già esistenti si sarebbe proceduto ad allargarle. Uno scempio per la pubblica accusa che ha portato a processo il progettista e direttore dei lavori, un 60enne di Fabriano, e il legale rappresentate della società che si era aggiudicata i lavori, un 66enne di Serra San Quirico. Entrambi sono stati accusati di aver violato la normativa relativa alla tutela dei beni paesaggistici, eseguendo opere non conformi alla disciplina e di aver deturpato bellezze naturali. Fatti avvenuti a marzo del 2022. La giudice Tiziana Fancello ha assolto entrambi gli imputati, difesi dagli avvocati Ruggero Benvenuto e dallo studio Magistrelli perché il fatto non sussiste.

Le opere non eseguite a norma erano state ravvisate ad Albacina in località Valpuciara-Rancola, in zona Alto Esino per le località Monte Maggio-Valmare e in località Piani di Fraina. Beni che, secondo l’accusa, erano tutelati dal punto di vista paesaggistico. L’accusa contestava che erano state estirpate piante e ceppaie con mezzi invasivi che ne aveva alterato le bellezze naturali del luogo.

ma. ver.