Bosco da mille alberi a ridosso dell’Api

L’obiettivo è ricreare una barriera verde a ridosso della raffineria Api di Falconara. Ovvero un bosco urbano con oltre mille esemplari tra alberi e arbusti. È quanto sta realizzando l’Anas, nell’ambito di opere di compensazione richieste dal sindaco Stefania Signorini in conseguenza del raddoppio Statale 16. Le piantumazioni hanno preso il via proprio negli scorsi giorni e in particolare lungo gli svincoli che conducono alla Variante alla SS16, all’altezza dell’ex Caserma Saracini. Ad eseguire la messa a dimora delle essenze è una ditta incaricata dall’Anas, la quale ha predisposto un progetto sulla base della consulenza di un agronomo specializzato. Qualche numero: complessivamente è prevista la piantumazione di 538 arbusti nella fascia più esterna, a ridosso della strada, cui si aggiungono 50 alberi di altezza fino a 12 metri nella fascia limitrofa. Il cuore del bosco urbano sarà costituito da 428 alberi di altezza superiore ai 12 metri, prevalentemente pini, lecci e bagolari. Nel dettaglio, Signorini ha ottenuto che le piantumazioni avvenissero sin dall’inizio dei lavori e in un’area particolarmente sottoposta a pressione ambientale, contrariamente a quanto aveva inizialmente programmato Anas, che aveva ipotizzato di procedere alla piantumazione tra qualche anno - orientativamente nel 2026.