"Bosso-Beethoven", allo Sperimentale il violoncellista Luigi Piovano

Uno straordinario concerto che vede affiancati gli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona e la FORM - Orchestra Filarmonica Marchigiana. E’ l’evento che stasera (ore 20.30) Teatro Sperimentale permetterà di ascoltare il programma ‘Bosso – Beethoven’, con il grande violoncellista Luigi Piovano impegnato nel duplice ruolo di direttore e di solista. Si tratta soprattutto di un omaggio a Ezio Bosso, a quasi cinque anni dalla sua scomparsa. Non a caso il concerto sarà aperto da tre opere del compianto compositore, pianista, contrabbassista e direttore d’orchestra, tra i più amati degli ultimi anni.

Sotto la direzione di Piovano verranno eseguite due brani per archi: ‘Sky Seen from the Moon’ e ‘The Way of 100 and 1 Comet’, per archi. Successivamente, Piovano, primo violoncello dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sarà anche il solista in ‘Seasong n. 2: The Sea Prayer’, un’intensa preghiera musicale dedicata al mare. A chiudere la serata sarà la Sinfonia n. 7 di Beethoven, un’opera notissima ed entusiasmante nella quale il ritmo assume un ruolo centrale, dando vita a un flusso musicale travolgente.

Definita da Richard Wagner come ‘l’apoteosi della danza’, l’opera venne eseguita nel 1813 sotto la direzione dello stesso Beethoven all’Universitätssaal di Vienna durante un concerto di beneficenza per i soldati austriaci e bavaresi feriti nella battaglia napoleonica di Hanau. Il concerto fu accolto con grande entusiasmo. In particolare il secondo movimento, l’Allegretto, conquistò subito gli ascoltatori.