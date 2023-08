Botte ai militari, arresto bis. Sarà espulso

Per eludere il controllo ha gettato la droga sotto una vettura, ma i carabinieri lo hanno beccato in flagranza. E allora si è giocato il tutto e per tutto per scappare, rifilando ai militari calci e spintoni: non gli è andata bene neppure in questo caso, però, perché dopo pochi passi è stato fermato e arrestato. È finito di nuovo nei guai un 30enne straniero, senza dimora e irregolare sul territorio italiano, dopo i precedenti fatti commessi appena un mese fa in un Comune limitrofo. Quelli più recenti, invece, fanno riferimento alla serata di giovedì, quando gli uomini della Tenenza falconarese – guidati dal comandante Giuseppe Esposito – sono intervenuti nella zona di Villanova, tra le strutture di accesso al mare e la stazione, dove spesso sono sorpresi i pusher, e hanno proceduto a verificare le persone presenti. Detto, fatto: ecco una "vecchia" conoscenza. L’uomo, peraltro, era in evidente stato di ubriachezza. Così ha pensato bene di disfarsi degli stupefacenti, un involucro di circa 43 grammi di hashish, lanciandoli sotto un’automobile parcheggiata. Per assicurarsi l’impunità e guadagnarsi la fuga, ha dunque aggredito fisicamente i carabinieri, accompagnando l’azione con minacce verbali, fino a quando non è stato raggiunto e immobilizzato. Poi è stato portato nella caserma di via Puglie, dove è stato dichiarato in arresto per i reati di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Entrambi i militari hanno riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. Durante gli accertamenti, è emerso che l’uomo era (ancora) irregolare sul territorio nazionale, in quanto gravato da un nuovo ordine del questore di Ancona, Cesare Capocasa, di lasciare l’Italia. Ordine mai rispettato, nonostante l’espulsione a suo carico. Il 30enne, infatti, si era già reso responsabile di analoghe condotte a luglio, quando sempre i carabinieri falconaresi lo avevano arrestato a Chiaravalle per la violazione della normativa sugli stupefacenti e per resistenza a un pubblico ufficiale. Un vizio, il suo, perché anche in quella circostanza aveva gettato un involucro contenente hashish a terra – ma è stato visto – e aveva opposto resistenza ai militari. Venerdì mattina, si è svolta l’udienza di convalida dell’arresto nel tribunale di Ancona. Il giudice, convalidandolo, ha disposto la custodia cautelare in carcere a Montacuto, in attesa della prosecuzione del processo. Il 30enne vi rimarrà fino alla nuova disposizione dell’autorità giudiziaria. Per certo sarà deferito per aver trasgredito alla normativa sull’immigrazione e, probabilmente, sarà espulso definitivamente.