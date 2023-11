"Botte alla moglie". Di nuovo a processo

A giugno, il giudice lo aveva condannato a quatto anni e un mese per maltrattamenti aggravati in famiglia. Non amava che la moglie vivesse troppo all’occidentale e per due anni, dal 2016 al 2018, l’avrebbe privata dell’indipendenza con divieti e botte. Dopo cinque mesi, il marito violento è stato rinviato di nuovo a giudizio, per altri episodi sulla moglie, avvenuti fino a dicembre del 2022. Il processo si aprirà a settembre. Imputato un bengalese di 43 anni, difeso dall’avvocato Pietro Sgarbi. Ieri, ha dovuto affrontare una nuova udienza preliminare davanti alla giudice Francesca De Palma. Sull’uomo padrone sono emerse altre condotte, successive a quelle della precedente condanna. La donna – 35enne, connazionale – era rimasta a vivere in casa per un periodo, continuando a subire ancora atteggiamenti violenti. Il marito, stando alle accuse, l’avrebbe insultata con frasi quali "figlia di un cane, figlia di un maiale". Tra marzo e dicembre dell’anno scorso, lui le avrebbe dato una manata all’orecchio, al culmine di un diverbio, e poi un pugno al viso. Quando la donna si è assentata per un breve periodo, ritornando poi a casa con i figli, ha trovato che l’abitazione era occupata. Il marito l’aveva affittata a terze persone, sottraendola alla moglie e alla famiglia. La 35enne e i bimbi erano rimasti fuori casa. La bengalese si è costituita parte civile con l’avvocato Andrea Nobili. Nel precedente processo l’imputato era arrivato a minacciarla con un coltello in faccia. Lui le avrebbe impedito di imparare la lingua italiana, di uscire con le amiche. La coppia ha abitato per anni nel quartiere del Piano, con due figli. Lui le aveva buttato addosso anche una bicicletta, impedendole poi di andare in ospedale per le cure. I problemi per la 35enne sono iniziati quando ha voluto adeguarsi alle usanze occidentali. ma. ver.