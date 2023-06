Botte da orbi davanti al bar: cinque denunciati

di Sara Ferreri

Pugni e calci tra cinque uomini fuori dal bar nella città della carta: la polizia trova i responsabili e li denuncia e il questore Cesare Capocasa emana un foglio di via obbligatorio da Fabriano a carico di un cittadino straniero residente a Sassoferrato. Tutto è avvenuto fuori da un bar di Fabriano alla fine di aprile nel tardo pomeriggio quando tre uomini erano seduti a un tavolo, intenti a parlare e a consumare bevande. Poco dopo sono entrati nel bar altri due uomini, apparentemente tranquilli che si dirigevano verso il bancone, per una consumazione. Durante il breve tragitto, due uomini, uno del gruppo già al tavolo e un altro appena entrato, iniziavano a scambiarsi battute verbali come se si conoscessero. Battute in lingua straniera e anche con toni pacati. Dopo qualche istante però i toni sono saliti come la crudezza delle espressioni e presto si è arrivati alla violenza. I cinque dai 28 ai 32 anni, solo due dei quali residenti a Fabriano, sono usciti dal bar: sul marciapiedi hanno iniziato a colpirsi a vicenda con pugni e calci. Le immagini, riprese da un circuito di sicurezza di un condominio vicino, hanno ripreso una violenza di portata inaudita. I motivi sono al vaglio. Botte da orbi con uno dei convolti che, perdendo l’equilibrio a causa di un pugno, per poco non è finito contro un signore che, ignaro di quanto stava accedendo, girava l’angolo del bar a piedi. Numerose le richieste di intervento dei residenti affacciatisi per le urla, di automobilisti di passaggio e dai baristi che, per la paura, si sono chiusi nel retrobottega. La volante del commissariato, giunta poco dopo, non ha più trovato i rissanti che, nel frattempo, erano scappati. I poliziotti hanno acquisito le testimonianze dei presenti e i filmati, determinanti per il prosieguo delle indagini. Grazie ai rilievi della polizia scientifica del commissariato e ad avanzati software in grado di misurare i tratti salienti dei visi ripresi in immagini o fotografie e confrontarli con tutti i database disponibili, gli investigatori sono risaliti alle identità dei 5. Uno, nelle ore successive alla rissa, si è presentato al pronto soccorso facendosi medicare per le ferite al volto e al capo: per lui una prognosi di 8 giorni, salvo complicazioni. Tutti sono stati denunciati per rissa. La posizione di uno dei denunciati, 30enne residente a Sassoferrato è stata osservata in maniera approfondita dalla divisione anticrimine della questura di Ancona. Aveva trascorsi giudiziari per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. La valutazione di concreta pericolosità, a quel punto, per lui si è tradotta nel foglio di via obbligatorio da Fabriano per tre anni a carico del trentenne che potrà recarsi a Fabriano solo per motivi sanitari.