Botte da orbi per una mancata precedenza: "Fai schifo", in quattro verso il processo

Prima le vanno addosso con l’auto per non aver rispettato uno stop, poi la picchiano mentre è a terra sulla strada con un polso e un gomito rotti e nella denuncia dichiarano che la mancata precedenza erano stati loro a subirla. A ristabilire come sono andati i fatti, probabilmente, sarà un eventuale processo. Per ora, in quattro rischiano un rinvio a giudizio per diversi reati che sono contestati a vario titolo: lesioni stradali gravi, lesioni personali in concorso, tentata violenza privata e calunnia. Protagoniste due coppie, di origine napoletana ma residenti a Falconara.

Sono un 42enne, che era alla guida dell’auto che avrebbe causato l’incidente stradale, la sua compagna di 39 anni, una 53enne e un 58enne (all’epoca fidanzato della 53enne), tutti si trovavano nella stessa vettura. Il giorno di Ferragosto, nel 2020, la Lancia Y guidata dal 42enne napoletano non avrebbe rispettato uno stop mentre da via Castelfidardo (strada a senso unico) era arrivato all’incrocio con via don Minzoni.

Attraversando l’intersezione, il napoletano era finito contro una Citroen C2 guidata da una 37enne falconarese. L’impatto era stato violento e la donna aveva riportato la frattura di un polso e di un gomito per una prognosi di 45 giorni.

Dopo l’incidente si trovava a terra, ferita, quando il guidatore della Lancia Y, secondo le accuse, e altri due occupanti, le due donne, sarebbero scesi dall’automobile per accerchiare la 37enne.

Una delle due donne le avrebbe rivolto delle offese, che era una poco di buono e le avrebbe anche detto "fai schifo".

Colpita con schiaffi e calci, sotto l’istigazione degli altri due presenti, le avrebbe causato altre lesioni oltre a quelle riportate nell’incidente, ecchimosi all’avambraccio per una prognosi di 15 giorni. Tutti e quattro inoltre avrebbero tentato di impedirle, uno le aveva mostrato il pugno di una mano, di chiamare le forze dell’ordine.

A distanza di due mesi, e dopo i rilievi dell’incidente, tre dei quattro accusati l’hanno denunciata raccontando che era stata la 37enne a non fermarsi lungo la strada, a causare l’incidente e ad accusarla di lesioni colpose. Ieri mattina era fissata l’udienza preliminare per tutti e quattro, difesi dall’avvocato Carmelino Proto e Giuseppina Capasso, davanti alla giudice Francesca De Palma che ha però rinviato l’udienza al 27 maggio per una mancata notifica. La 37enne si è costituita parte civile con l’avvocato Raffaele Napolitano.