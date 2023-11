"Botte e insulti a una donna". Imprenditore sotto processo

Conosce una ballerina al night, poi la invita a trascorrere la serata a casa sua, ma le cose non vanno come l’uomo aveva immaginato e inizia una violenta litigata. Insulti, minacce e anche percosse che la donna avrebbe subito. L’uomo, imprenditore di locali notturni, l’avrebbe presa al collo, strattonata, colpita fino a causarle ferite per una prognosi di 7 giorni. Con l’accusa di lesioni aggravate è finito a processo davanti al giudice Corrado Ascoli un albanese di 44 anni, difeso dall’avvocato Nicola Cagia. Vittima una trentenne. In tribunale, ieri, è stato sentito un carabiniere, che si era recato nell’abitazione dopo che la donna aveva chiesto aiuto, chiamando dunque il 112. In casa urlavano quando sono arrivati i militari. Il fatto risale al 14 dicembre 2018. L’intervento dei carabinieri era stato fatto alle 8.30. Stando a quanto sentito dal militare, la donna avrebbe insultato l’albanese e lui le avrebbe risposto con altri insulti. Stando all’albanese, infatti, la ballerina avrebbe preteso soldi per l’albergo. I due si sarebbero dovuti mette d’accordo per un lavoro, nel locale notturno dell’albanese, ma l’accordo non c’è stato e quando la donna ha detto che voleva andarsene, in casa è scoppiata la lite. I segni al collo della ballerina sono stati refertati da foto fatte dai carabinieri e messe agli atti. La parte offesa però non si è mai presentata al processo e tuttora è ricercata. Nell’abitazione quel giorno c’era un’altra donna che il giudice ha fatto convocare coattivamente per la prossima udienza, fissata al 15 aprile 2024, per sentirla come testimone. ma. ver.