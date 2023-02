Botte e minacce alla compagna incinta: a processo per maltrattamenti

Botte e minacce alla compagna anche quando lei era incinta del loro secondo bambino. Le avrebbe subite una donna di origine nigeriana, dall’uomo che aveva conosciuto in Italia, al suo arrivo, nel 2020. Lui, 34 anni, suo connazionale, all’inizio sarebbe stato amorevole tanto che la coppia, che ha vissuto a Staffolo, ha avuto subito un bambino, nel 2021. Poi la situazione è peggiorata. All’inizio erano litigi, poi schiaffi e pugni. Lui l’avrebbe picchiata anche la bottiglia di birra. In una occasione, quando la donna era incita al quinto mese, in attesa del loro secondo figlio, lui l’avrebbe presa per le braccia, storcendole. Poi l’avrebbe spinta. Era novembre dello scorso anno. In lacrime la donna aveva cercato aiuto dai vicini di casa che le avevano chiamato una ambulanza. Arrivata in pronto soccorso era stata visitata. Temeva per la gravidanza ma fu dimessa in serata con una prognosi di 5 giorni. A scatenare l’aggressione, una delle tante stando alla vittima, sarebbe stato il fatto che lei aveva le cuffiette quando il compagno è arrivato a casa. Non lo aveva sentito entrare e lui si sarebbe arrabbiato. Dopo l’aggressione di novembre la nigeriana si è rivolta ai carabinieri per denunciarlo. Ora lui è a processo per maltrattamenti in famiglia, dopo un decreto di giudizio immediato. La vittima, parte civile nel processo con l’avvocato Alessandro Calogiuri, è in una struttura protetta ora, con i bambini. L’uomo, che fa il muratore, è difeso dall’avvocato Marusca Rossetti. Ieri il procedimento si è aperto davanti alla giudice Franscesca Grassi ma è stato subito fatto un rinvio di udienza per sentire testimoni al 9 maggio.

ma. ver.