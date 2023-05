Botte e minacce quando era incinta: lui a processo

Non solo botte e minacce, quando lei era incinta del secondo bambino, ma anche atteggiamenti di sfregio. "Faceva la pipì per casa per umiliarmi". Lo avrebbe subito una donna di origine nigeriana, dall’uomo che aveva conosciuto in Italia, al suo arrivo nel paese, nel 2020. Lui, 34 anni, suo connazionale, all’inizio sarebbe stato amorevole durante la loro convivenza a Staffolo. Poi la situazione è peggiorata. All’inizio erano litigi, poi schiaffi e pugni. Lui l’avrebbe picchiata perfino con una bottiglia di birra. In tribunale ad Ancona ieri, dove è in corso il processo a carico dell’uomo per maltrattamenti in famiglia, hanno testimoniato entrambi. Prima è toccato alla vittima, parte civile con l’avvocato Alessandro Calogiuri. "Ha fatto la pipì anche sul lettino del bambino – ha riferito la donna –. Mi picchiava tre volte alla settimana". La parte offesa ha reso testimonianza protetta da un paravento. L’imputato, difeso dall’avvocato Marisca Rossetti, ha negato le percosse, parlando di liti e che lui alla donna voleva bene. In una occasione, quando la donna era incita al quinto mese, in attesa del loro secondo figlio, lui l’avrebbe presa per le braccia, storcendole. Poi l’avrebbe spinta via. Era novembre dello scorso anno. In lacrime la donna aveva cercato aiuto. Sentenza l’11 luglio.