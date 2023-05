Botte in campo e anche sugli spalti dopo Borghetto-Osimana allievi

Volano botte in campo e sugli spalti. Un altro brutto episodio di violenza dentro e fuori da un campo di calcio si è verificato ieri pomeriggio a Borghetto, dove era di scena la sfida tra la squadra di casa e l’Osimana, categoria allievi regionali. Giunti quasi allo scadere, sono stati i nervi i veri protagonisti sul terreno di gioco dove sono volati spintoni e parole grosse tra i giovani calciatori. L’arbitro, a quel punto, vedendo che la situazione aveva preso una brutta piega è stato costretto a estrarre diversi cartellini rossi. E come spesso succede, dal campo si è ben presto passati agli spalti dove i nervi erano altrettanto tesi. Tra il pubblico qualcuno ha iniziato a spintonarsi e ad avere la peggio è stata la mamma di uno dei giocatori che ha riportato una leggera contusione al volto. Vista la situazione qualcuno ha ritenuto necessario chiamare i carabinieri. Non sono escluse prese di posizione da parte della giustizia sportiva e denunce penali.