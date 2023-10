Botte prima delle nozze. Violenze dal marito anche dopo la nascita del primo figlio

Già prima di sposarsi avrebbe avuto le prime avvisaglie perché l’uomo che stava per diventare suo marito l’avrebbe picchiata proprio il giorno prima delle nozze. Le violenze non sarebbero cessate nemmeno dopo la nascita del primo figlio. Quando il bambino aveva due mesi il marito avrebbe cercato di soffocare la moglie con un cuscino. Era intervenuta la mamma di lei a fermarlo, salendo di sopra perché li sentiva litigare. "Stiamo giocando" avrebbe però risposto il genero. Una condizione non confermata dalla moglie che alla madre avrebbe invece detto "mi stava soffocando". Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia è finito a processo al tribunale di Ancona un rumeno di 30 anni, operaio, difeso dall’avvocato Angelica Popoviciu. La difficile situazione che avrebbe subito la moglie (è in corso la separazione) tra il 2019 e il 2021, sua connazionale e coetanea all’imputato, l’ha raccontata ieri in aula la madre della vittima, al collegio penale presieduto dalla giudice Grassi. Per un periodo la donna ha vissuto con la coppia, a Jesi. I due si erano conosciuti in Italia e dopo otto mesi di fidanzamento erano convolati a nozze. "Sono sempre stata contraria a quel matrimonio – ha raccontato in aula la madre della vittima – perché non si sposa un uomo già violento prima delle nozze. Ad alcuni comportamenti sbagliati ho assistito anche io. Mia figlia aveva avuto un bambino e quando il piccolo aveva due mesi io ho vissuto un periodo con loro. Una sera ho sentito urlare e sono corsa nella loro camera e ho visto lui che teneva un cuscino sulla sua faccia poi quando mi ha visto ha detto che giocava ma mia figlia era terrorizzata. Per la paura non ha voluto nemmeno denunciare". La denuncia è stata fatta solo a marzo del 2021 dopo che anche la madre si era rivolta ai carabinieri perché in una telefonata con la figlia lei piangeva ma le era stata chiusa di botto la chiamata. Non riuscendo a contattarla per due giorni di fila si era rivolta ai militari. "Non poteva vestirsi come voleva – ha detto la madre – la teneva chiusa in casa, la picchiava, non poteva uscire nemmeno con me". In aula è stata sentita anche la datrice di lavoro della vittima, che all’epoca faceva la colf in una famiglia jesina, che ha riferito di averla vista con un livido al braccio un giorno. Era stato il marito. L’imputato verrà sentito nell’udienza del 14 dicembre.