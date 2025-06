Botte, rischia di perdere un occhio. Un aggressore condannato a due anni

Pestato di botte in discoteca per aver difeso un amico. In quattro lo avevano preso di mira colpendolo con pugni in testa fino a provocargli una grave lesione all’occhio e c’è mancato poco che perdesse la vista. Vittima uno jesino di 31 anni che all’epoca dei fatti aveva 24 anni. Per quella aggressione, avvenuta alla discoteca Miami di Monsano il 21 aprile del 2018, in due sono finiti a processo per lesioni aggravate in concorso: un 26enne e un 27enne anconetani. Ieri solo il 26enne è stato condannato. Ha preso due anni e dovrà risarcire la vittima di 15mila euro. Era difeso dall’avvocato Cristian Polverigiani Chilà. Il 27enne è stato assolto per non aver commesso il fatto. Era difeso dagli avvocati Arianna Benni e Laura Versace. Stando alle accuse i due anconetani, appena 20enni all’epoca, in concorso con due minorenni la cui posizione è stata già definita al tribunale dei Minori, avrebbero cercato guai all’interno del locale. Prima avrebbero offeso un amico della vittima, per il colore scuro della pelle, poi se la sarebbero presa con lo jesino che voleva solo fare da pacere. Tutto si sarebbe svolto all’interno della sala Afro della discoteca, dove la vittima e gli amici stavano suonando dei bonghi, tamburi doppi africani, vicino alla consolle del dj, per accompagnare i dischi. L’intervento del 31enne non sarebbe piaciuto al gruppetto dei quattro che lo avrebbero spintonato, strattonato per la maglia e preso per un polso della mano per poi colpirlo con due pugni in testa.

m. v.