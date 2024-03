Dall’Erasmus alle botte: studenti si picchiano a sangue, uno viene colpito al volto

Ancona, 3 marzo 2024 – Violenza giovanile, momenti di tensione all’esterno di un bar del Viale della Vittoria. Coinvolti studenti stranieri iscritti al programma Erasmus. Durante la notte scorsa, attorno alle 2 del mattino, i poliziotti delle volanti della questura di Ancona sono intervenuti nei pressi del locale nel cuore del quartiere Adriatico dove era stata segnalata un’aggressione ai danni un soggetto.

Una volta giunti sul posto gli operatori di polizia hanno riscontrato la presenza di diversi soggetti, tutti stranieri tra i 20 e i 24 anni, studenti universitari in Erasmus ad Ancona. I poliziotti hanno provveduto a identificare tutti i presenti. In particolare il soggetto aggredito e ferito ha riferito di essere stato colpito con violenza al volto da un pugno a seguito di un diverbio con alcuni giovani lì presenti.

Un colpo che, secondo gli operatori della Croce Rossa di Ancona subito intervenuti, ha provocato la perdita di sangue. L’aggredito poco dopo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette per le cure del caso, mentre i poliziotti hanno iniziato la ricerca dei soggetti coinvolti nell’aggressione.

Poco dopo, non lontano dal luogo del fatto, gli agenti hanno rintracciato i presunti aggressori che poi sono stati condotti presso gli uffici della questura in via Gervasoni per gli accertamenti del caso. Inoltre, alla richiesta di esibire un valido documento di identità, i soggetti hanno riferito di esserne sprovvisti e per questo motivo sono stati deferiti. Nelle prossime ore il questore dorico Capocasa valuterà l’emissione di idonee misure di prevenzione nei confronti dei giovani. Trattandosi, in alcuni casi, di studenti accolti dall’ateneo di Ancona, non sono da escludere neppure provvedimenti didattici nei loro confronti da parte dalla Università Politecnica delle Marche.

Al Viale si era già registrato un episodio di violenza notturna: un uomo in compagnia della moglie era stato aggredito da una banda di ragazzi solo per aver chiesto di poter passare.