Botte tra due ragazze in stazione. C’è il Daspo urbano per una 32enne

Calci e pugni tra due ragazze all’interno del bar caffetteria nella stazione di Fabriano: denunciata una 32enne italiana per lesioni personali ai danni di un’altra ragazza. Il fatto è avvenuto alla metà di febbraio, quando un’altra aggressione analoga era accaduta negli stessi luoghi con tanto di denuncia e Dacur per una 41enne straniera, ma è emerso soltanto in queste ore. Il pronto intervento dei clienti e dei dipendenti del bar ha permesso alla vittima di sfuggire alla furia della 32enne, consentendo l’arrivo degli agenti della polizia ferroviaria. Dalle immagini del sistema di videosorveglianza interno al pubblico esercizio, i poliziotti hanno ricostruito l’esatta dinamica dei fatti. Per la 32enne, oltre alla denuncia, anche l’emissione del provvedimento del Dacur, il cosiddetto Daspo urbano, che le impedirà di accedere al bar e di stazionare nelle immediate vicinanze per un anno. Quando la Polfer è intervenuta all’interno del bar caffetteria della stazione, le due ragazze stavano picchiandosi, in particolare una ragazza ha aggredito con calci e pugni l’altra, facendola cadere a terra. La malcapitata è riuscita a fuggire grazie all’intervento di alcune persone presenti all’interno del bar e della dipendente che è riuscita, non senza difficoltà, a trattenere la donna che aveva alzato le mani, fino all’arrivo della Polfer. La ragazza, ancora agitata, ha continuato a lanciare suppellettili e sedie per terra, danneggiando il locale. Accompagnata negli uffici della Polfer per l’identificazione, è risultata avere dei precedenti di polizia. Sono state visionate le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza situato all’interno e all’esterno del bar, quindi si è proceduto nei suoi confronti, a seguito di formale denuncia, per il reato di lesioni personali. È stato anche richiesto e ottenuto dal questore il Dacur, provvedimento di divieto ad accedere alla caffetteria della stazione di Fabriano e di stazionare nelle sue immediate vicinanze per il periodo di un anno. Pochi giorni prima un fatto simile: una 41enne si era scagliata prima verbalmente e poi fisicamente contro una giovane donna fabrianese, mentre entrambe si trovavano in un locale della stazione di Fabriano. Le grida dell’aggredita, spintonata e gettata a terra non appena uscita dal bar, richiamarono subito l’attenzione dei passeggeri e degli agenti della Polfer, che intervennero immediatamente dividendo le due donne, per poi far intervenire il 118.

Sara Ferreri