Botte tra fratelli per l’eredità: processo

Una eredità contesa aveva portato due fratelli a picchiarsi a vicenda. Era morta la madre e c’erano divergenze sull’utilizzo della proprietà familiare. Uno aveva tentato di investire l’altro con l’auto e poi lo aveva aggredito con un bastone di legno. L’altro avrebbe brandito addirittura una soglia di marmo minacciandolo di farlo fuori. Alla violenta lite, scoppiata di sera, in una frazione isolata di Genga, erano intervenuti anche i figli di entrambi. Uno dei due fratelli non aveva più trovato le chiavi dell’immobile e così se l’era presa con l’altro. Il bilancio era stato di due feriti, uno trasportato in ospedale con l’eliambulanza. Il fatto risale al 24 agosto del 2020. Il fratello più giovane, 60enne, ha già subito una condanna per lesioni aggravate e affrontato un processo che si è chiuso con 6 mesi di reclusione. Per il fratello più grande, un 66enne, è arrivato ieri il rinvio a giudizio e il processo per lui si aprirà il prossimo febbraio. E’ accusato sia di lesioni che di minacce aggravate. A giudizio ci sono finiti anche i suoi due figli di 31 e 29 anni. Erano intervenuti in difesa del padre. Gli imputati sono tutti difesi dall’avvocato Ruggero Benvenuto. Il figlio più grande è accusato di lesioni nei confronti dello zio (in concorso con il padre) che avrebbe picchiato procurandogli una prognosi di 50 giorni. Il più piccolo è accusato di minacce (in concorso con il padre) per aver detto allo zio e alla cugina sopraggiunti in auto, quella sera, "tanto vi ammazzo".

ma. ver.