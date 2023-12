Bottega Garibaldi con i dehors:: "Credo molto in questo Corso"

Tutti pronti per Capodanno: Luciano Samuele punta su Corso Garibaldi e ordina i dehors. Gli spazi esterni, con sedie e tavoli nuovissimi arriveranno a breve. Per la notte di San Silvestro, i camerieri di Bottega Garibaldi, che ha aperto i battenti pochi mesi fa, potrà servire aperitivi e pinse anche all’esterno. Un negozio unico in tutta Ancona, con un bancone che affaccia direttamente sulla via dello shopping anconetano. "Credo molto in Corso Garibaldi e devo dire che mi piace come sta lavorando questa giunta. Finalmente, sono state rimosse le fioriere di acciaio cortan marrone che erano brutte e arrugginite – sottolinea il titolare, Luciano Samuele – Se ti ci appoggiavi, ti ci potevi far male. Ora, mi aspetto un Corso più bello, un centro più attrattivo e attraente".

Mentre tutti chiudono, in uno dei periodi più bui del commercio anconetano, Samuele si tuffa in una nuova avventura e amplia: "Fuori, avremo 40 posti. I tavoli arriveranno a breve, ci stiamo attrezzando per Capodanno". Il patron di Bottega Garibaldi guarda avanti: "Io nel centro di Ancona voglio investire. A breve, allestiremo anche gli ombrelloni e i funghi riscaldanti, per restare a consumare all’aperto anche in inverno. Da metà gennaio, i dehors saranno fissi. Chiaramente – fa lui – si tratta di strutture conformi al regolamento comunale". Ci si aspetta che la città torni a vivere per Capodanno e non solo.

Intanto, i clienti sono già in fibrillazione: "Faremo un aperitivo Garibaldi, con taglieri, bevande alla spina e non solo pinsa al taglio". I nuovi arredi saranno in poliuretano plastico, di un color grigio antracite. "Più avanti, con il permesso della Siae, saremo il primo locale di Corso Garibaldi a fare musica dal vivo. Stiamo pensando di proporla ogni venerdì sera. Una cosa del genere, sul Corso, non c’è mai stata".