Bottega Teatro Marche in scena con due nuove produzioni

Una stagione ricca di impegni per Bottega Teatro Marche, realtà fondata da Tommaso Paolucci e oggi guidata da Paola Giorgi, direttore artistico, e Agnese Paolucci, brand manager, che ne mantengono viva l’eredità artistica. Alla presentazione dei vari progetti, tenutasi al Combo del maestro gelataio Paolo Brunelli a Marzocca, sono intervenuti Saverio Marconi e Michele Renzullo, fondatori della Compagnia della Rancia con Paolucci.

"Abbiamo ereditato Bottega Teatro Marche da lui, l’abbiamo coltivata con professionalità e passione – dice Giorgi -. Oggi facciamo un passo in avanti con la nuova produzione ‘Intorno al vuoto’, innovativa, ma che si nutre di etica ed estetica, l’essenza del teatro". Lo spettacolo crea valore sensibilizzando su un tema di fortissimo impatto: l’Alzheimer. E di creare bellezza. Il lavoro è scritto da Giampiero Rappa (anche regista) insieme a Benedetta Nicoletti. Protagonisti Gianluigi Fogacci e Paola Giorgi. Debutto a marzo, con repliche in vari teatri marchigiani, in collaborazione con Amat, e a seguire una tournée nazionale.

La produzione prevede anche una campagna di crowdfunding realizzata insieme al Prof. Filippo Cossetti e l’Associazione Alzheimer Marche. Altra nuova produzione, in collaborazione con Cesare Catà, è "Blondie da Isotta a Marilyn, lezione spettacolo sulla fenomenologia delle bionde" (debutto ad agosto). Catà e Giorgi racconteranno alcune celebri eroine dai capelli biondi, per comprendere significati e ruolo che l’icona della Bionda ha assunto nei miti, nella società e nella cultura occidentale. Il progetto Bottega Teatro Marche, che nel tempo è cresciuto anche grazie all’esperienza maturata da Giorgi, per anni responsabile delle relazioni esterne e istituzionali e assistente alla direzione artistica del Brancaccio di Roma, vuole rafforzare la produzione teatrale marchigiana, che negli ultimi anni si è impoverita.