"Botteghe Scuola" per i disoccupati

È stato pubblicato l’avviso pubblico dedicato alle borse tematiche nell’ambito delle Botteghe Scuola, un’iniziativa che offre una preziosa opportunità ai giovani disoccupati delle Marche. Questo programma mira a favorire l’inserimento e la permanenza nel mercato del lavoro, permettendo ai partecipanti di acquisire competenze specifiche nel contesto reale dell’impresa. Un’occasione per sostenere il passaggio generazionale delle aziende tipiche e promuovere l’autoimprenditorialità futura. L’Avviso pubblico mette a disposizione una somma complessiva di 504.576 euro. Un’opportunità concreta per i giovani in cerca di crescita e sviluppo professionale. Requisiti dei Destinatari: per partecipare, è necessario essere residenti nelle Marche, essere disoccupati, avere meno di 36 anni, aver adempiuto all’obbligo formativo, non essere percettori di ammortizzatori sociali e non aver instaurato rapporti di lavoro con il soggetto ospitante negli ultimi quattro anni. Requisiti e obblighi del soggetto ospitante (Maestri Artigiani): Le imprese artigiane che ospitano i borsisti devono rispettare determinate condizioni, tra cui essere in regola con gli obblighi contributivi, assicurativi e di sicurezza del lavoro. Durata e Compensi: La borsa tematica ha una durata di 8 mesi, con un impegno settimanale di 28-32 ore. Ai borsisti è riconosciuta un’indennità di 800 euro mensili. I Maestri Artigiani ricevono un compenso di 300 euro mensili per l’attività di tutoraggio. La prima finestra per la presentazione delle domande scade il 20 novembre 2023.