Botteri, una carriera da inviata. E’ il Festival di giornalismo d’inchiesta

Cronaca
CronacaBotteri, una carriera da inviata. E’ il Festival di giornalismo d’inchiesta
2 set 2025
RAIMONDO MONTESI
Cronaca
SI apre oggi nella sede della Lega del Filo D’Oro a Osimo la kermesse dedicata all’ideatore Gianni Rossetti

Giovanna Botteri

Si apre oggi (ore 21) alla Lega del Filo d’Oro di Osimo il ‘Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche’, intitolato alla memoria del suo ideatore Gianni Rossetti. Alla serata inaugurale della rassegna, organizzata dai volontari del Circolo Culturale Ju-Ter Club Osimo presieduto da Silvia Simoncini, interverrà Giovanna Botteri, storica inviata della Rai, che ripercorrerà la sua carriera. L’evento è già sold out da tempo e sarà trasmesso live streaming sui canali ufficiali della Lega del Filo D’Oro. Il festival proseguirà al Cinema Teatro Torquis di Filottrano domenica (ore 21) con Giovanni Terzi, giornalista, scrittore, direttore responsabile di theglobalnews.it il quale si è occupato di un’inchiesta di cronaca giudiziaria che ha sconvolto l’Italia qualche anno fa: l’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio. La serata offrirà anche approfondimenti e spunti tecnici a cura di Luca Russo, analista forense. A Giovanni Terzi è stato riconosciuto il Premio Speciale di questa edizione per il suo impegno civile ed etico in tanti anni di professione ha sempre ricercato verità e giustizia, punti cardine del giornalismo investigativo. Il calendario prevede appuntamenti ad Ancona il 13 settembre con Maurizio Belpietro e il 14 a San Marcello con Federico Ruffo. Si chiude con Giorgia Cardinaletti di Rai 1 il 17 ottobre.

