Bottiglia in piazza per Capodanno, due sanzioni

Non solo aveva comprato una bottiglia di vino con gradazione superiore ai cinque gradi, limite massimo previsto dall’ordinanza del sindaco. Ma l’aveva anche portata alla festa di Capodanno in piazza per fare bisboccia. La polizia in queste ore ha sanzionato sia l’avventato tunisino che voleva far troppa festa a San Silvestro in occasione del concerto di Natalie Imbruglia, sia il minimarket che gli aveva venduto la bottiglia di vino.

Si tratta di un esercizio di corso Stamira, sanzionato dalla polizia per aver venduto una bottiglia di vino ad un 27enne tunisino, a sua volta multato, dopo la mezzanotte del 31 dicembre scorso, violando l’ordinanza emessa dal sindaco di Ancona che vietava di introdurre in Piazza Pertini, location per il concerto di Capodanno, bottiglie, contenitori in vetro e lattine, così come la vendita, l’asporto e la detenzione di bevande aventi gradazione superiore a cinque gradi.

I controlli della polizia erano stati eseguiti nel corso del concerto di Capodanno: il 27enne era fermato e controllato mentre stava uscendo dall’esercizio commerciale con la bottiglia in mano. Nei giorni scorsi, i poliziotti della Questura di Ancona hanno notificato l’atto sanzionatorio al titolare del minimarket, un 29enne cittadino straniero che ha venduto la bottiglia, il quale dovrà pagare una multa che va da 500 a 5mila euro; al cliente che ha introdotto la bottiglia nell’area del concerto è stata contestata un’analoga sanzione dell’importo di 154 euro.