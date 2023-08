Bottigliate al rivale: "Dacur" per il 42enne

Bottigliate in testa al presunto amante della moglie, il questore Cesare Capocasa emette un daspo urbano urgente nei confronti del 42enne fabrianese denunciato nei giorni scorsi per la brutale aggressione all’interno di un bar con sala slot. Indagini in corso su possibili violenze e maltrattamenti dell’uomo, già noto per fatti analoghi, sulla moglie dopo la scoperta del presunto tradimento. Il fatto era avvenuto in tarda serata, quando il fabrianese 42enne di origini tunisine aveva visto l’auto della moglie in corso di separazione parcheggiata davanti al bar. Entrato l’ha vista intenta a giocare una partita ai cosiddetti videopoker sulle ginocchia di un altro uomo, 48enne fabrianese. Preso da un forte impeto di gelosia, il 42enne ha preso due bottiglie di birra vuote presenti sopra un tavolo del bar colpendo con queste, ripetutamente, l’uomo al capo. Solo l’intervento degli altri avventori ha consentito all’aggredito, 48enne, di darsi alla fuga e alla moglie di non concentrare su di sè la furia del marito. Il ferito si è recato al pronto soccorso di Fabriano dove è stato medicato con una prognosi di guarigione di otto giorni. La violenta aggressione all’interno di un pubblico esercizio di somministrazione di cibi e bevande, dove si trovavano numerosi avventori di varie età, ha suscitato paura e sgomento. Il proprietario del bar aveva deciso di far uscire tutti i clienti e abbassare la saracinesca per quella sera. L’episodio, potenzialmente capace, tra l’altro, di incidere negativamente sulla percezione di sicurezza e pubblica tranquillità cittadina, è stato osservato con speciale attenzione dalla divisione anticrimine – misure di prevenzione della questura di Ancona.

Al termine di un’attenta valutazione passata anche per la valutazione dei precedenti dell’aggressore e, in special modo, dei pregressi posti in essere con violenza sulle persone è stata proposta la misura di prevenzione del Dacur (divieto di accesso ad aree urbane, comunemente chiamato daspo urbano) dal bar teatro dei fatti e dalle sue immediate vicinanze. Il questore Capocasa, autorità provinciale di pubblica sicurezza e soggetto istituzionale deputato alla irrogazione delle misure di prevenzione, ha disposto il Dacur decretandone la vigenza per un anno. Al termine, la posizione dell’aggressore sarà oggetto di nuova valutazione. La sua posizione non sarà aggravata solo se, durante il periodo, non avrà commesso altri reati. La violazione del dispositivo emesso dal questore Capocasa comporterebbe la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 8mila a 20mila euro.