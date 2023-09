Bottigliate alla rivale in centro. Daspo urbano alla 50enne

E’ stata raggiunta da Daspo urbano la 50enne che il 13 settembre scorso aveva ferito una 30enne a colpi di bottiglia, in corso Mazzini. Il provvedimento, deciso dal questore Cesare Capocasa, verrà notificato in queste ore. La donna infatti è risultata responsabile di altri comportamenti antisociali e pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. In corso Mazzini l’aggressione era avvenuta per motivi di gelosia.

Poco prima della mezzanotte le due donne si erano messe a litigare, anche per qualche bicchiere di vino di troppo, davanti al mercato delle Erbe, un luogo che di sera spesso diventa ricettacolo di ubriachi e sbandati. La più giovane, una 30enne, era stata vista da alcuni passanti che aveva un braccio insanguinato. Era stata la rivale, la 50enne, a ferirla prendendo una bottiglia e aggredendola con quella. Chiamato il 112 era arrivata una ambulanza della Croce Gialla che aveva soccorso la 30enne portandola in pronto soccorso a Torrette. La donna aveva riferito che era stata l’altra donna ad aggredirla. In corso Mazzini era intervenuta anche la polizia. Per un anno la 50enne non potrà accedere a corso Mazzini, e ai locali pubblici attigui e nelle vie subito vicine. Dall’inizio dell’anno il questore ha emesso 44 daspo urbani, detti "Willy", in memoria del giovane ucciso durante una rissa scoppiata per futili motivi, colpendo così soggetti che si sono resi responsabili di condotte violente in ambito cittadino. Soggetti tutti denunciati all’autorità giudiziaria.