"Bova tornerà in città per la seconda serie"

Finite le riprese della fiction con Raoul Bova il capoluogo dorico sarà protagonista anche per la seconda serie dei "Magnifici cinque". Che non si tratta di un addio ma di un arrivederci è la stessa sindaca di Ancona a scriverlo sui social dove ha postato una foto dell’attore con Filippo, un ragazzo del centro diurno Papa Giovanni XXIII Onlus, fan dell’attore. Bova e la sua troupe sono stati due settimane ad Ancona, per girare le scene della prima serie della fiction che si vedrà in televisione in autunno. Hanno girato scene al Passetto, al duomo, in piazza del Plebiscito, a Portonovo e al Palaindoor. "Per una città, essere locazioni di film e serie significa visibilità – ha scritto la sindaca – promozione turistica e lavoro. Emozione e orgoglio. Grazie ai collaboratori del Comune che hanno accompagnato questo percorso, alla Lux Vide, al Guasco - Cinema Editoria Comunicazione, alle quasi 600 comparse del territorio, agli attori e alla carovana della produzione. Arrivederci. Si, è un arrivederci, anche la seconda serie della fiction avrà infatti Ancona come protagonista".

ma. ver.