Bovino scappa dal macello e si avvicina alla superstrada: trovato con drone termico

Castelbellino (Ancona), 27 ottobre 2025 - Bue destinato al macello riesce a scappare e si trasforma in pericolo pubblico, avvicinandosi alla superstrada: localizzato con un drone e poi abbattuto.

In azione oggi alle 11,30 i militari del nucleo carabinieri forestale di Jesi - San Marcello, dopo l’allarme scattato dalla centrale operativa 112 di Jesi. Il bovino adulto era scappato dall’azienda agricola Giangiacomi di Falconara (sede di Ancona) mentre erano in corso operazioni di premacellazione al mattatoio di Castelbellino.

Il bue visto dal drone termico. Considerato pericolo pubblico è stato abbattuto

La sua presenza era segnalata in via Madonna del Piano. Vista la difficoltà a individuare il bovino, i carabinieri forestali hanno attivato il personale del nucleo di Arcevia, dotato di drone termico. Localizzato l'animale sulla sponda del fiume, l’Ast ha preso atto della situazione e disposto l'abbattimento dell'esemplare. Sul posto anche i carabinieri forestali di Genga Frasassi impegnati per mettere in sicurezza l'area di intervento.