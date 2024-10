Boxe Occhinero campione Mediterraneo

Mattia Occhinero vince il titolo Mediterraneo Wbc dei pesi supergallo superando ai punti al termine di dieci combattute riprese al PalaCasali di Ancona il lombardo Iuliano Gallo. Festa grande a fine match per il nuovo campione, il ventottenne anconetano del Team Magnesi, e per tutto il suo entourage, sottolineato dagli applausi e dai cori dei circa mille spettatori accorsi al palas delle Palombare per sostenere il campione espressione dell’Upa Pittori di Ancona. E’ stata una grande serata di boxe con un contorno di tanti incontri tra dilettanti, organizzata da A&B Events in collaborazione con Upa Pittori Ancona. E il pubblico ha risposto numeroso – presenti anche il vicesindaco di Ancona Giovanni Zinni e il presidente del comitato regionale Marche della Federpugilato, Luciano Romanella – ma pur davanti a un contorno del genere stavolta Occhinero non s’è fatto condizionare, come invece era successo l’anno scorso contro il toscano Rao, quando aveva perso l’incontro per il titolo tricolore dei pesi piuma. Stavolta è andata in ben altro modo: per l’idolo del pubblico anconetano s’è trattato di una vittoria indiscussa, fortemente inseguita e voluta dopo la delusione dello scorso anno, preparata con cura negli ultimi mesi e, infine ,sancita dal verdetto unanime dei giudici: 98-90, 96-92 e 97-91 che, evidentemente, hanno riscontrato la supremazia del dorico in tutto l’arco dell’incontro. Un match emozionante e vissuto ad alta intensità agonistica, quello dell’altra sera, con i due pugili che hanno combattuto incessantemente sulla corta distanza per tutte le riprese, ma con Occhinero che alla fine è risultato più preciso e potente del suo avversario che, comunque, non ha mai mollato e lo ha insidiato fino alla fine. Il pugile anconetano ha dettato i ritmi, e si è messo in luce sin dalle prime riprese, attaccando con ganci e montanti, mentre dall’altra parte Iuliano Gallo ha tentato di rispondere con colpi pesanti, trovando quasi sempre l’avversario chiuso e ben protetto.

All’ottava ripresa, dopo una serie di scambi, un efficace montante di Occhinero ha centrato Gallo al volto facendolo inginocchiare sul tappeto. Il pugile lombardo segnato sul viso, si è però rialzato superando il conteggio. Alla decima ripresa Gallo ha provato il tutto per tutto, dando fondo alle energie residue cercando invano il colpo risolutore, ma Occhinero, sempre attento alla difesa e determinato e concentrato, ha evitato i colpi e alla fine ha condotto in porto il meritato successo.