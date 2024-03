Braccialetto al "padre padrone". Soprusi e violenze sulla convivente

Decideva per lei, se doveva o non doveva uscire, con chi parlare, chi frequentare, come vestirsi, dove andare, comandandola su tutto anche quando avevano rapporti sessuali. In una occasione l’avrebbe costretta con la forza, violentandola. Quando la donna ha deciso di lasciarlo lui avrebbe iniziato a perseguitarla: chiamate insistenti, messaggi sui social network, pedinamenti. Lo trovava ovunque continuando a mortificarla e a creare in lei ansie e paure. La vittima si è rivolta alla polizia, ha denunciato l’uomo con cui ha avuto una breve relazione di convivenza ma lui non avrebbe smesso. Per questo nei giorni scorsi il giudice delle indagini preliminari ha disposto, su richiesta della Procura che sta indagando sui fatti contestati, il divieto di avvicinamento con l’applicazione del braccialetto elettronico a carico di un 26enne, indagato per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e stalking nei confronti della propria ex convivente. La misura è stata attivata dal 1 marzo scorso. Da quanto appreso durante la fase investigativa, condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla Procura dorica, l’indagato avrebbe sottoposto la donna a continue vessazioni, umiliandola spesso, minacciandola, aggredendola fisicamente, cercando di condizionare con prevaricazione la sua vita di relazione, opponendosi alle sue frequentazioni, sottoponendola a controlli, e obbligandola in una occasione ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. Propio questo fatto ha portato la donna a denunciare tutto e a lasciare il compagno violento. Dopo la rottura della relazione infatti la vittima se ne è andata via di casa, dove viveva con il 26enne, ma lui l’ha perseguitata cercando, attraverso altre persone, di mettersi in contatto con lei quando ormai stanca non rispondeva più e lo aveva bloccato su tutti i social. Il 26enne dovrà ora stare lontano dalla donna almeno 500 metri e non potrà avvicinarla o contattarla in nessun modo pena l’aggravio della misura che può arrivare anche al carcere.

ma. ver.