Braccialetto anti alcol al Mamamia: “Una lotta agli abusi”

Senigallia (Ancona), 8 giugno 2025 – Lotta all’abuso di alcol in special modo tra i giovanissimi, il Mamamia apre il check-in per chi vuole acquistare un cocktail alcolico.

Venti telecamere che riprendono l’interno e l’esterno del locale, un presidio di croce rossa e uno dei vigili del fuoco, ma anche dai venti ai trenta addetti alla sicurezza iscritti all’albo della Prefettura. L’alternative music club di Senigallia si prepara così alla sua 28° stagione estiva.

È il primo locale delle Marche, uno dei pochi in Italia, dove al bar si possono acquistare alcolici solo se si è muniti di un apposito braccialetto: “Abbiamo adottato questo metodo per evitare, per una disattenzione o distrazione, che possa essere somministrato un alcolico a un minore – spiega Francesco Sabbatini Rossetti, direttore artistico del locale di via Fiorini – abbiamo allestito due punti, uno all’esterno e uno all’interno del locale, dove mostrando il documento, viene messo un braccialetto, non trasferibile, che consente di poter consumare alcolici”.

L’obiettivo è quello di limitare il consumo dell’alcol da parte dei giovani: “Noi abbiamo la ‘responsabilità’ di chiudere la serata, al Mamamia si arriva dopo l’aperitivo, dopo cena, quando solitamente si sono già consumati alcolici – prosegue – questa per i ragazzi rappresenta l’ultima tappa della serata e dobbiamo limitare ogni tipo di abuso. Oltre il braccialetto, abbiamo tolto, nella gran parte delle serate, la consumazione dal prezzo del biglietto, in modo da disincentivare l’acquisto di alcolici.

La direzione è quella di un divertimento senza sballo e facciamo il possibile per garantirlo attraverso ospiti e deejay di qualità”.

Sul palco del Mamamia, dove il 27 gennaio 2026 Francesco De Gregori ha scelto di festeggiare l’anniversario dell’uscita di ‘Rimmel’, si sono esibiti la maggior parte dei cantanti del panorama della musica italiana e internazionale.

Ligabue, Fabri Fibra, Negrita, Max Gazzè, Carmen Consoli, Subsonica, Elisa, Tiromancino, Paola Turci, Litfiba, Caparezza, Fedez e poi Coez, Salmo, Anna e ieri sera è stata la volta di Niky Savage, uno dei tanti ospiti del calendario estivo targato Mamamia. Non solo ospiti, ma anche uno staff che vanta nomi illustri come quello del dj Fabrizio Fattori.

Musica e divertimento in sicurezza: “Lavoriamo in sinergia con le forze dell’ordine e voglio ringraziare il Questore per aver messo, durante l’orario di apertura del locale, un tratto di strada a senso unico – prosegue Rossetti – un’intuizione fondamentale, che ci consente di lavorare con maggiore serenità ed evitare file, ingorghi e spiacevoli episodi. Noi da parte nostra facciamo il possibile”.

Ma nonostante gli accorgimenti resta chi, saltuariamente lamenta la musica troppo alta proveniente dal locale: “Come abbiamo più volte cercato di spiegare, dipende anche dal vento – conclude – sono stati fatti tutti i rilievi e i controlli del caso riguardo ai decibel che sono regolari. Purtroppo è un problema che accomuna un po’ tutti i locali e gli eventi che si svolgono all’aperto”.