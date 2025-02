Braccialetto elettronico allo stalker di 47 anni che tormentava la sua ex

Dopo la rottura della relazione affettiva con l’ex compagna, un 47enne avrebbe mantenuto un comportamento gravemente vessatorio nei confronti della donna, molestandola con ossessivi tentativi di contattarla, messaggi indesiderati, insulti, minacce, seguendola e pedinandola negli spostamenti e arrivando anche a danneggiarne l’auto. Per queste circostanze la Squadra Mobile di Ancona, coordinata dalla locale procura, ha eseguito nei confronti del 47enne, che era già stato ammonito, un’ordinanza del gip di Ancona con la quale è stato disposto il divieto di avvicinamento alla donna a una distanza non inferiore a 500 metri e di comunicazione con ogni mezzo, con l’applicazione del braccialetto elettronico. A causa delle condotte subite, l’ex compagna dell’uomo è stata indotta a mutare le proprie abitudini di vita, maturando un grave stato d’ansia ed un fondato timore per la propria incolumità. L’indagato, secondo quanto accertato dalle forze dell’ordine, avrebbe avuto precedenti specifici nel 2019 con conseguente provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Ascoli Piceno. Durante l’esecuzione dell’ultimo divieto di avvicinamento, gli investigatori della Squadra Mobile di Ancona, guidata da Carlo Pinto, insieme all’omologo ufficio di Ascoli, hanno anche eseguito un decreto di perquisizione locale, personale ed informatica, finalizzato a sequestrare il telefono cellulare in uso all’indagato, che lo stesso avrebbe utilizzato per atti persecutori. Il provvedimento eseguito, è misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui è ammesso mezzo di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.