Brachetti show alla Befana "Pierino, il lupo e tanta magia"

di Claudio Cumani Il direttore francese s’addormenta, quello tedesco s’imbufalisce al trillo di un cellulare, quello americano decide di eseguire la partitura di ‘movimento intestinale n.5’ per wc e orchestra. La caratterizzazione di tre maestri sul podio è uno dei tanti momenti esilaranti del divertissement (o meglio del concerto) che Arturo Brachetti regala al pubblico del Celebrazioni nel pomeriggio (ore 17) di domani, giorno dell’Epifania. Lo spettacolo s’intitola ‘Pierino, il lupo e l’altro’ laddove l’altro è appunto un racconto divertente della musica classica, dei suoi riti e dei suoi protagonisti. Accanto allo straordinario trasformista (qui in veste di showteller) ci sarà sul palco un organico di 40 elementi, la Ensenble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno, ad accompagnare prima l’esecuzione della celeberrima fiaba musicata da Prokofiev (che ha avuto nella sua storia narratori celebri come Dario Fo e Roberto Benigni) e poi lo spassoso viaggio dietro le quinte delle armonie classiche. Viaggio pronto a spaziare da Wagner a Fauré fino a Nino Rota. "Definiamo lo spettacolo concerto per chiarire che non si tratta di un mio one man show – spiega Brachetti – ma non mancheranno, accanto a un impianto luci da live pop, magie e sorprese". Dunque, apparizioni, disegni sulla sabbia, giochi...