Braconi e De Marco per iniziare bene

Si chiude una settimana davvero scoppiettante per la Vigor. Il mercato in entrata ha portato alcune interessantissime novità. Lorenzo Braconi, attaccante esterno arrivato dal Castelfidardo con 8 gol all’attivo nell’ultima stagione in quarta serie, e Cristian De Marco, terzino classe 2005 cresciuto a Falconara, lo scorso anno Lentigione. Due colpi molto interessanti che non erano mai stati accostati alla Vigor, almeno sino alla settimana scorsa.

Il direttore sportivo Moroni ha le idee chiare. Le voci di mercato, soprattutto in questa fase così intensa, non disturbano affatto l’operato del ds: Moroni infatti, sta silenziosamente plasmando una squadra molto interessante che alla piazza vigorina piace già. L’ entusiasmo dei tifosi nasce soprattutto dalle conferme di alcuni uomini simbolo della storia recente rossoblu: Magi Galluzzi, Tomba, Pesaresi, Alonzi, giovani come Beu e Subissati oltre al ritorno di Balleello. Insomma, la Vigor è un cantiere aperto che strizza l’occhio al concetto di "senigalliesità", ovvero quello spirito identitario tanto caro ai tifosi. Gli ultimi giorni però sono stati importanti anche per altre questioni. Tra un colpo e una conferma, il club ha comunicato che Giacomo Brunetti non sarà l’allenatore della Juniores Nazionale vigorina. Al suo posto è stato annunciato, qualche giorno fa, Andrea Lazzari, ex centrocampista con un passato in Serie A. Una bella opportunità come ricorda lo stesso Lazzari: "Che dire? - dice l’ex Atalanta e Fiorentina - Sono davvero orgoglioso di poter iniziare questa nuova avventura, devo molto alla società e a mister Clementi che ho avuto la possibilità di ringraziare personalmente. Grazie a lui ho avuto la possibilità di entrare nello staff tecnico e sono cresciuto tantissimo lo scorso anno - spiega Lazzari -. Molto grato anche a mister Antonioli che mi ha permesso di proseguire questo viaggio nella seconda parte della stagione… Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con i ragazzi, abbiamo già avuto modo di visionare i 2008 - spiega -. Sono carico, ma al tempo stesso tranquillo. È una bella opportunità di crescita umana e professionale".

Anche la prossima settimana potrebbe regalare interessanti novità, soprattutto in chiave mercato. La società lavora sotto traccia, ma è risaputo che Moroni vorrebbe trattenere Antonio Carnevale. Non sarà facile, ma la conferma dell’esterno offensivo campano completerebbe il reparto avanzato della Vigor.

Nicolò Scocchera