Braconi goleador. Il ritorno di Baleani

Terza vittoria consecutiva per il Castelfidardo nel giro di una settimana. La squadra di Giuliodori espugna il campo del Roma City Fc. A decidere è un altro gol in diagonale, dopo una verticalizzazione, come in mezzo alla settimana, in Coppa Italia, nei sedicesimi a Senigallia. Mercoledì Nanapere in versione assist man verticalizza per Caprari autore del gol qualificazione. Domenica Nanapere si è ripetuto. Cambia però chi ha segnato: Braconi, al secondo centro consecutivo in campionato. "Sì, è vero, il gol è simile a quello di Caprari, di diverso solo che mi sono inserito tra il terzino e il centrale di difesa - racconta Lorenzo Braconi, classe 2002 -. Non è uno schema, ma comunque io e Nana (Nanapere ndr) ci troviamo bene, mi ha messo una gran palla. Sono al quarto gol stagionale in campionato e questo lo voglio dedicare a Chiara, la mia ragazza". E dopo la rete di destro la corsa verso i tifosi. "C’erano anche domenica, ci sono sempre, ci danno sostegno e motivazione". E il Castelfidardo in questo momento di motivazioni ne ha da vendere. Morale altissimo oltre a una grande condizione fisica, mentre in società si deve fare ancora chiarezza. "E un buon momento per la squadra, noi pensiamo a giocare e a portare punti a casa, il nostro segreto è il gruppo. Ci vogliamo bene e ognuno aiuta il compagno". In campionato e in Coppa Italia, in quella rassegna tricolore dove i biancoverdi finora non hanno sbagliato niente. Domani in programma la gara degli ottavi, in casa, contro il Ravenna (ore 14:30). "Una squadra importante, formata da grandi giocatori e un pubblico spettacolare. Mi aspetto, come tutte le partite, un match difficile. Ci prepareremo al meglio". Già da ieri la squadra fidardense ha iniziato a preparare l’appuntamento di Coppa tornando subito ad allenarsi. Fabbri e compagni si godono il grande momento. Che dura ormai da un mese.

SOCIETA’. Oggi intanto ci dovrebbero essere novità in società. Attese nel tardo pomeriggio. Ieri altro comunicato di poche righe. "La società Gsd Castelfidardo comunica che al termine della riunione odierna (ieri, ndr) si è raggiunto un accordo d’intesa tra tutte le parti, nella massima serenità, per garantire la continuità della società stessa per il futuro. Domani pomeriggio (oggi, ndr) alle 18.30 verranno diramati i dettagli di tale accordo". Dalla voci che circolano dovrebbe tornare al comando la triade formata da Baleani, Pigini e Sarnari, con uno di questi ultimi due a ricoprire il ruolo di presidente, con la probabile uscita di scena dell’attuale socio di maggioranza, Marchegiani.