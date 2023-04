Braconi: "Strada aperta entro il fine settimana"

Ad Agugliano la strada in centro ha ceduto e da settimane ormai è chiusa al traffico con buona pace di residenti e soprattutto commercianti che hanno protestato per i disagi. "Purtroppo il 12 marzo scorso a seguito di un cedimento stradale abbiamo dovuto chiudere via Cesare Battisti. Una via vitale per il nostro centro cittadino e per la sua economia. E’ stato un mese di forte disagi per tutti e ci scusiamo – afferma il sindaco Thomas Braconi che ha divulgato un messaggio ai suoi concittadini -. Inutile dire e rappresentare ora la complessità di tutta la trafila tecnica e burocratica che abbiamo dovuto fare per poter far avviare i lavori. Ora è importante comunicare che domani i lavori partiranno ed entro questo fine settimana, salvo imprevisti, la strada sarà riaperta". L’apertura della voragine è stata causata dalla presenza di una grotta sotterranea e, per capire se si trattasse di una isolata o di un insieme di grotte collegate, è stato necessario procedere ad un’indagine georadar. Da qui i ritardi per i lavori. Il Comune poi ha ricevuto la comunicazione da parte dell’Erap Marche che investirà 700mila euro nella frazione di Castel D’Emilio per il recupero in centro storico di un immobile e la realizzazione di quattro nuovi appartamenti.