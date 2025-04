Braconi sugli scudi: "Era importante tornare a vincere"

Ma che domenica per Lorenzo Braconi e tutto il Castelfidardo. Vince e convince la squadra di Marco Giuliodori vogliosa quanto mai di riprendersi i tre punti che mancavano da troppe settimane. Ed è stato proprio il ragazzo di casa ad accendere la miccia, dopo una dozzina di minuti, con un gran destro al volo da centro area servito con il contagiri dalla destra da Cotugno. Poi sono arrivati nella ripresa i due gol di Nanapere, fondamentali per i tre punti dopo il pareggio provvisorio realizzato da Banegas. Ma anche nel secondo tempo Braconi è stato grande protagonista. Sfiorando il secondo gol personale e poi facendo l’assist di testa per il 3-1.

"Abbiamo fatto una grande partita e sono molto contento per il gol. Il primo è stato molto bello, e potevo segnare anche una doppietta. Probabilmente sul terzo gol Nana (Nanapere, ndr) l’ha toccata quando la palla era già dentro, ma l’importante è essere tornati alla vittoria". Un successo prezioso per il Castelfidardo che si è messo alle spalle un’altra giornata, mettendo dietro in classifica anche altre squadre come Vigor Senigallia e Recanatese. Ora sono cinque i punti di vantaggio sulla zona playout quando alla fine della fiera mancano cinque giornate. "Era fondamentale vincere e ci siamo riusciti con una grande partita. Non siamo ancora salvi quindi finche non c’è la matematica salvezza dobbiamo continuare a fare punti".

Magari con i gol ancora di Braconi in una stagione prolifica per l’attaccante di Castelfidardo arrivato a quota otto centri in campionato. Al secondo centro consecutivo casalingo dopo quello servito per riprendere la Recanatese. Sempre in casa. Nel girone di andata, sempre al Mancini, Braconi aveva realizzato una doppietta contro la Forsempronese. Il prossimo avversario del Castelfidardo. In trasferta. "Sarà una partita difficile. Loro vengono da un grande periodo, sarà tosta. Ma faremo del nostro meglio per cercare di portare a casa punti". La Forsempronese è reduce da due vittorie consecutive, l’ultima in casa per 3-2 contro il Roma City, stazionando in quinta posizione, zona playoff, con quattro punti di vantaggio sull’Ancona. Nel Castelfidardo domenica rientrerà Imbriola dalla squalifica. Questa settimana la buona notizia per mister Giuliodori è stata, oltre la conquista dei tre punti, l’assenza di cartellini rossi.