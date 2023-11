Branco di cinghiali blocca la variante a notte fonda

Incontro ravvicinato con un branco di cinghiali sulla variante alla Statale 16, nel territorio di Falconara: paura per gli automobilisti, costretti ad arrestare la marcia in una strada buia e a scorrimento veloce, in quanto gli animali, almeno una decina, si sono fermati in mezzo alla carreggiata, prima di guadagnare la macchia. È accaduto nella notte tra domenica e lunedì, verso mezzanotte. A raccontare l’accaduto è il giovane Diego Sabbatini, che stava rincasando in auto verso Ancona. "Stavo tornando a casa – racconta –, nel tratto di variante in salita che va da nord verso sud, poco prima delle stazioni di rifornimento e della Caffetteria. A un certo punto ho visto un’auto che mi ha fatto un segnale con gli abbaglianti e in un primo momento non ho capito cosa stesse accadendo. Poi mi si è parato davanti un nutrito numero di cinghiali: non si muovevano, fermi in mezzo alla strada. Ho provato a suonare il clacson, ma niente. Quindi ho bruscamente frenato e mi sono fermato anche io. Molti altri automobilisti hanno iniziato a suonare e gli animali si sono spostati verso il guardrail, prima di trovare un pertugio per raggiungere la macchia".