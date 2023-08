Brandisce una bottiglia e infastidisce i passanti

Infastidiva i passanti brandendo una bottiglia di vetro. All’arrivo delle volanti non è stato neppure in grado di rendere una giustificazione plausibile del suo atteggiamento molesto (ma non minaccioso) né, tanto più, riusciva a reggersi in piedi. Motivi per i quali, dopo un passaggio in ospedale, è stato denunciato per ubriachezza e anche per aver violato il Daspo urbano emesso dalla Questura di Ancona. È quanto accaduto nella serata tra martedì e mercoledì in via Marconi, attorno all’1. A finire nei guai un somalo quasi 28enne, non affatto nuovo a precedenti con la giustizia. Gli operatori della Polizia sono intervenuti in via Marconi, dopo le segnalazioni da parte di terze persone. Giunti sul posto, i poliziotti hanno subito preso contatto con i soggetti presenti, gli stessi che avevano richiesto l’intervento. Sono stati loro ad aver riferito dello stato di palese ubriachezza in cui versava quel giovanotto, che blaterava frasi sconnesse, senza senso e in una lingua a loro incomprensibile, mentre aveva in mano una bottiglia di vetro. Eppure, per fortuna, non compiendo gesti violenti nei loro confronti. Rintracciato ed identificato, l’uomo – che come si diceva era già conosciuto dalle parti di via Gervasoni – ha approcciato agli agenti nel peggiore dei modi. Forse quello più sincero, mostrandosi per quello che era in quel momento. Ovvero alticcio fradicio, con difficoltà a deambulare e persino a comunicare. L’unico canale intrattenuto era con un tono di voce immotivatamente alto. Gli operatori della Polizia di Stato, a quel punto, hanno tolto dalla disponibilità del somalo la bottiglia e, considerato il suo stato di alterazione psicofisica, hanno fatto sopraggiungere il personale sanitario. Il giovane è stato condotto al pronto soccorso di Torrette per le cure del caso, dunque deferito in stato di libertà per la violazione all’articolo 688 del codice penale (ubriachezza). Si è scoperto, in realtà, come fosse anche destinatario di un Daspo urbano firmato dal questore Cesare Capocasa: uno più uno, denuncia raddoppiata.