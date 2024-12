Brandiva un martello ed era ubriaco: denunciato 50enne

Fermato dalla polizia mentre brandiva un martello. Denunciato un 50enne per porto d’armi e oggetti atti ad offendere. È successo sabato pomeriggio. Al centralino del 112 erano giunte diverse segnalazioni che riferivano di un uomo che mentre camminava brandeggiava un martello, sbattendolo contro i paletti di ferro situati lungo la strada. I poliziotti hanno intercettato un uomo che corrispondeva alle descrizioni e lo hanno trovato intento ad inveire verbalmente nei confronti del proprietario di un negozio della zona. Nel frattempo aveva nascosto il martello all’interno della giacca che indossava. I poliziotti hanno proceduto al controllo, oltre al martello aveva anche di un coltello, del tipo "scagliatore" con una lama di circa 6 cm. Alle domande della polizia sul perchè camminasse brandendo un martello e nascondendo un coltello l’uomo non ha dato spiegazioni. Il soggetto era inoltre in condizione di ubriachezza manifesta, mostrando una evidente difficoltà nel rispondere alle domande della polizia.