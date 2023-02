Brandoni ci sarà "Io, capolista per la Signorini"

"Chiariamo subito. Se fossi incompatibile, non potrei ricoprire il doppio incarico anche oggi. Quindi sì, sarò convintamente ricandidato a consigliere comunale per Stefania Signorini sindaco". È un Goffredo Brandoni carico e determinato per la campagna elettorale verso le Amministrative di primavera appena cominciata. La partecipazione alla "partita" dell’attuale assessore regionale al Bilancio e consigliere comunale a Falconara appariva agli occhi dei più come scontata (e già anticipata sul Carlino), ma ieri l’ex sindaco era in vena di annunci e, quando contattato, ha confermato tutto. Brandoni, già sabato scorso, era seduto in prima fila alla presentazione della Prof, con un pizzico di commozione e scaramanzia per averla organizzata in quel luogo tanto caro a lui e a Signorini: l’Anello d’Oro. Dove Brandoni ha iniziato la campagna elettorale poi vinta nel 2008, ha bissato nel 2013 e dove Signorini, nel 2018, ha fatto altrettanto diventando la prima donna sindaco della città. "È un "luogo del cuore" ha affermato scherzando. Iniziamo questa avventura consapevoli di aver ben governato la città e chiederemo ai cittadini di darci ancora fiducia. Mi faccia dire una cosa: la soddisfazione più grande è in quegli elettori che definisco ‘rosa’. Gente che alle Politiche voterebbe senza dubbio la sinistra e che, invece, alle Amministrative non ci pensa neppure un po’ nel scegliere le persone che possano fare il meglio per la loro città: Stefania Signorini, le liste civiche e il centrodestra. Ecco perché dico che siamo orgogliosi del percorso fatto. Ma non sediamoci: c’è tanto ancora da fare". Lui, come detto, ci sarà. Sarà in quota Uniti per Falconara, da capolista, nello schieramento che vede presenti anche alcuni "big" locali o attuali assessori in carica. Quali ad esempio: il vicesindaco Raimondo Mondaini, il "titolare" di Urbanistica e Commercio Clemente Rossi, i consiglieri Giorgia Fiorentini (assessore con Brandoni), Stefania Marini e Maurizio Andreoni, ma per certo tornerà anche Marco Giacanella (già presidente del Consiglio comunale). La presentazione di Upf è stata programmata per sabato 25 febbraio. Brandoni ha rimarcato la sua piena compatibilità nel poter affrontare la doppia partita ("altrimenti avrei dovuto dimettermi da consigliere quando quel 19 ottobre il presidente Francesco Acquaroli mi ha nominato assessore") e ha spiegato come sta andando l’avventura in Regione: "Molto bene. Dico sempre che la famiglia da amministrare si è allargata e con essa sono aumentate le responsabilità nella gestione della cosa pubblica. Da sindaco ero abituato ad avere più contatto umano con le persone, ma il nuovo incarico è stimolante e avvincente".

Giacomo Giampieri