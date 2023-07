Brase ha salutato e Buford rinuncia: Varese resta al palo

di Alessandro Luigi Maggi

Non c’è pace per la Pallacanestro Varese in questa estate calda, dove i colpi di scena sembrano non mancare. La vicenda più recente riguarda il mancato accordo con Chase Buford, che era apparso come la scelta ideale per il ruolo di allenatore del club biancorosso. Figlio di RC, storico dirigente dei San Antonio Spurs, mente con Gregg Popovich dei cinque titoli NBA della franchigia texana, il profilo pareva inserirsi perfettamente nella mentalità USA della Varese di Scola.

Buford, con una doppia vittoria della NBL con i Sidney Kings nel suo curriculum e liberatosi dagli incarichi nel maggio scorso, pareva destinato a prendere le redini della squadra varesina proprio per questo. Ma qualcosa è andato storto, con la trattativa che si è interrotta alle ultime battute e senza una firma che suggellasse l’accordo. La decisione di interrompere le negoziazioni sarebbe del club prealpino, secondo i rumors, anche se probabilmente la mancanza di garanzia di una competizione europea è stata la vera leva a convincere Buford a fare un passo indietro.

Questo episodio è l’ultimo di una serie di eventi sorprendenti che hanno caratterizzato gli ultimi mesi della Pallacanestro Varese. La notizia più clamorosa, certamente, è stata l’addio di Matt Brase. Il coach biancorosso, nonostante la scadenza del suo NBA Escape il 30 giugno, avrebbe espresso il desiderio di non tornare in Italia solo dopo la Summer League di Las Vegas a inizio luglio.

Brase ha scelto di riunirsi con Nick Nurse, con cui aveva collaborato dieci anni fa ai tempi dei Rio Grande Valley Vipers (poi Nurse ha vinto una G League e un titolo NBA in Canada), come assistente dei Philadelphia 76ers. Il suo destino si è concretizzato come terzo assistente, con un ingaggio da 250.000 dollari netti a stagione.

L’addio di Brase non è stato un evento isolato, ma ha chiuso un periodo turbolento per la Pallacanestro Varese. Prima è arrivata la penalizzazione legata al caso Tepic, l’addio del GM Michael Arcieri e il trasferimento dell’assistente Paolo Galbiati a Trento. Questi avvenimenti hanno creato una situazione complessa, forse incomprensibile per Brase, portando al suo distacco dalla società.

Dal canto suo, la Pallacanestro Varese ha salutato Brase con stima e riconoscenza per il lavoro svolto con passione durante la sua permanenza a Masnago. Luis Scola, CEO del club, ha espresso apprezzamento per l’apporto del coach americano alla squadra, augurandogli il meglio per il suo futuro professionale in NBA.

Ma la ricerca di un nuovo allenatore continua, con lo sguardo rivolto ora verso Thomas Bialaszewski, ex assistente di Ettore Messina a Milano nell’annata del ritorno alle Final Four di EuroLeague. Bialaszewski ha un curriculum importante: ha lavorato con i Cleveland Cavaliers, i Sacramento Kings, i New Orelans Pelicans, i Reno Bighorns in G-League e soprattutto ha vissuto un’esperienza significativa con i Los Angeles Lakers, dove ha avuto l’opportunità di lavorare a stretto contatto con Kobe Bryant. Per ora non si sa se sarà Bialaszewski o se la società si volgerà verso altre possibilità, come quella dell’allenatore Marco Legovich, attualmente libero dopo la retrocessione di Trieste, ma valutato al momento solo come assistente. L’estate della Pallacanestro Varese è ancora in pieno fermento, ma certamente gli appassionati attendono con ansia un segnale di stabilità e la scelta definitiva del nuovo allenatore.