Brasiliano cerca lavoro: insulti social

Un ragazzo brasiliano padre di famiglia chiede su Facebook (allegando il suo curriculum vitae) un aiuto per trovare un lavoro e la risposta di una donna è "torna a casa tua". L’episodio, su un gruppo di annunci riguardanti Senigallia è stato segnalato dal giornalista e storyteller Luca Pagliari – che oltre a riportare il nome della commentatrice, lo ha condannato fermamente evidenziando che il commento è arrivato proprio nel momento in cui il mondo stava dando l’addio a Papa Francesco, una persona che nei suoi discorsi si è sempre battuto per l’integrazione tra i popoli. La condivisione ha suscitato una valanga di commenti e di critiche per un commento – quello della donna - francamente di cattivo gusto e davvero inopportuno, per non dire peggio.

Il brasiliano vive e lavora regolarmente in Italia e ha tutte le carte in regola per poter ambire a un posto di lavoro. I social, però, generano anche mostri.