Brava AN Brescia, il posto in Champions è tuo

L’An Brescia resta in Champions League. Con un percorso netto di quattro vittorie in quattro gare, gli uomini di Sandro Bovo hanno conquistato il primo posto nel girone B e l’accesso alla massima competizione continentale. A causa della profonda rivoluzione estiva, il club aveva rinunciato alla wild card per la Len Champions League, ma alla fine il gruppo si è confermato per la quarta stagione consecutiva nella massima competizione europea.

Il percoso è stato inarrestabile. Iniziando con la partita contro l’ASD Duisburg, Brescia ha mostrato una forma impressionante, vincendo 11-4. Dolce, Renzuto, Irving e Balzarini hanno segnato due gol ciascuno, mentre Del Basso, Faraglia e Manzi hanno aggiunto una marcata alla splendida vittoria. La seconda partita contro CN Noisy Le Sec è stata invece più combattuta nonostante il 3-0 iniziale, come conferma il soffertissimo 10-9 al fischio conclusivo. Irving ha segnato tre gol, seguito da Balzarini, Alesiani e Manzi con due gol ciascuno e Renzuto con uno.

La terza partita contro il PVK Primorac ha visto una vittoria schiacciante di 11-3 per Brescia. Del Basso ha guidato la squadra con tre gol, mentre Faraglia, Gianazza, Renzuto, Guerrato, Alesiani, Manzi, Irving e Balzarini hanno contribuito con una marcatura ciascuno. Infine, la quarta partita contro Radnicki ha confermato la supremazia di Brescia con un punteggio di 15-8 in quello che era un vero e proprio sparegio per la massima competizione continentale. Del Basso, Dolce e Manzi hanno segnato tre gol ciascuno, Renzuto ne ha aggiunti due, e Guerrato, Alesiani, Irving e Balzarini hanno completato il punteggio con una marcatura.

Tra i giocatori, Maz Irving, il nuovo bomber all’esordio a questo livello, merita una menzione speciale. Con sette gol in quattro partite, il giocatore americano ha dimostrato di essere un elemento chiave per la squadra. La sua performance eccezionale ha attirato l’attenzione non solo dei tifosi ma anche degli esperti, consolidando la sua posizione come uno dei giocatori più promettenti della stagione. Per lui d’altronde sarà un’eredità non semplice dopo gli addii di Vapenski e Kharkov, senza dimenticare le tante marcature di Edo Di Somma.

Guardando avanti, Brescia è stata inserita nel girone A per la fase a gironi della Champions League, dove affronterà squadre forti come la corazzata Novi Beograd, Sabadell e Steaua Bucarest. L’esordio in questa fase sarà il 26 settembre, in una partita in trasferta nelle acque della squadra catalana, uteam affacciatosi nella LEN già nella stagione passata.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, il primo impegno sarà il 16 settembre contro la C.N. Posillipo. Il giorno successivo, la squadra affronterà la Vis Nova Roma alle 10:00 e la Distretti Ecologici Roma alle 15:30, entrambe le partite si svolgeranno presso lo Stadio del Nuoto "P.Roghi" di Monterotondo. Per la Pallanuoto sarà d’altronde una stagione complessa, totalmente dedicata alle Nazionali in preparazione di Parigi 2024. Il campionato italiano, come la Champions, hanno così optato per un format più snello, ma che pretende risposte chiare sin da subito.

