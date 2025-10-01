"Bravi a comunicare ciò che non hanno fatto"

Mea culpa e complimenti agli avversari. Antonio Mastrovincenzo sceglie il fair-play, qualità non così comune in seno alla politica italiana, per esordire nella difficile analisi di una sconfitta schiacciante, nonostante l’ottimo risultato personale che lo tiene all’interno del Consiglio regionale per il terzo mandato di fila: "La destra vince perché ha una leader forte e riconosciuta ed è un punto di riferimento elettorale. Per il resto – aggiunge Mastrovincenzo – credo che la destra sia stata brava a comunicare ciò che non hanno fatto, dalle facciate alle pietre (riferimento all’Inrca e all’Ultimo Miglio, ndr). Tra le cause della nostra sconfitta non c’è sicuramente la figura del candidato presidente; Matteo Ricci ha dato il massimo, per il resto invito tutti nella coalizione di centrosinistra a ragionare insieme sulle cause".

Anche per Mastrovincenzo l’astensionismo non può essere snobbato e immaginava una sfida molto più combattuta, poi passa ad analizzare la squadra che siederà sui banchi dell’opposizione a Palazzo Leopardi: "Dai nomi che vedo penso sarà un buon gruppo, esperto, certo con una media d’età abbastanza alta; pensi che sarò il più giovane del centrosinistra, ma credo che l’esperienza dei nostri membri sarà un valore aggiunto". La lista di Matteo Ricci presidente è stata la quarta forza nelle Marche e lui è stato il più votato: "Sono contento, ma mi lasci sottolineare il grande risultato della lista, davvero straordinario. Ringrazio tutti coloro che si sono messi in gioco in queste elezioni".