"Bravo, leale, sempre scherzoso"

"Rolando arrivava sempre mezzora prima al lavoro, un collega bravo, leale, con la battuta sempre pronta. Scherzava sempre anche sul suo doppio cognome quando gli dicevamo che proveniva da una famiglie nobile. Lui minimizzava. E’ stato un dolore per tutti". Così Maurizio Ricci, ex dipendente Conerobus andato in pensione un anno fa, ricorda il collega Rolando Spegne Schiavoni. Eri mattina è stato informato dai colleghi in servizio della tragedia che si è consumata in via Bocconi e quasi non ci credeva. "Può sembrare scontato – dice – ma davvero questa volta se ne è andata una brava e bella persona". Schiavoni, rimasto vedovo, aveva una compagna che in passato aveva già subito la perdita di fidanzato in un tragico incidente avuto con il camion. I dipendenti di Conerobus hanno voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari di schiavoni con un comunicato. "I lavoratori e le lavoratrici di Conerobus Spa si stringono in cordoglio attorno al dolore della famiglia del collega Rolando Schiavoni – hanno scritto in una nota i colleghi - scomparso all’età di 61 anni. Lavorava in Conerobus da tantissimi anni e gli mancavano pochi mesi per andare in pensione. Tutti noi lo ricordiamo come un lavoratore serio, esperto e affidabile". Il dolore per il dramma che si è consumato a Conerobus ha toccato anche il Comune. L’assessore ai trasporti Ida Simonella ha voluto esprimere parole di cordoglio, attraverso la sua pagina Facebook, a nome suo e di tutta l’amministrazione comunale. "Rolando Schiavoni Spegne, autista di Conerobus, è deceduto in seguito ad un malore, poco dopo aver preso servizio – ha scritto in un post Simonella -. Tutti i tentativi di rianimarlo, prima dei colleghi con il defibrillatore interno, e poi dei medici, sono risultati vani. In azienda lo ricordano tutti come serio lavoratore, onesto e perbene. Alla sua compagna, alla sua famiglia il cordoglio mio e dell’amministrazione tutta". L’autista Conerobus lascia anche la mamma Cesarina.