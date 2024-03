Bravo Perucchini, . Pasini solido. Energe delude

Perucchini 7: due interventi importanti nel primo tempo, eccezionale su Ruocco nella ripresa dopo aver subito il gol di Dametto su cui non ha responsabilità.

Cella 5,5: fatica a contenere l’estro di Scotto, non la sua migliore partita in area di rigore, il giallo nella ripresa lo costringerà a saltare la trasferta di Recanati. Pasini 6,5: prova di ottima solidità, sempre in anticipo sul diretto avversario. Mondonico 6,5: i palloni di testa in area sono tutti suoi, come l’assist per Saco. Peccato si perda Dametto sul gol.

Clemente 6: ha un cliente difficile come Zambataro, prova generosa, finisce coi crampi.

Saco 7: sbaglia tanto e si vede poco fino all’azione del gol, dove va in cielo a colpire un pallone e siglare il suo sesto gol stagionale che vale un punto pesante in chiave salvezza.

Prezioso 6: fatica a dare ordine alla manovra dorica a centrocampo e a innescare gli attaccanti, ma lavora una marea di palloni, sempre generoso.

Cioffi 5,5: un paio di accelerazioni importanti in avvio di gara, ma sbaglia sempre l’ultimo appoggio.

Martina 5,5: sempre pronto a proporsi in avanti, calo verticale nella ripresa Giampaolo 5: peccato l’occasione del primo tempo, non incide mai pur mettendoci il consueto impegno.

Energe 5: entra nella ripresa con buone intenzioni, si divora un gol già fatto.

Spagnoli 6: comincia con la solita energia finisce servendo una palla d’oro per Energe in area piccola.

Basso, Gatto, Barnabà ng.

All. Noviello 6: i cambi nella ripresa portano il necessario contributo per condurre in porto il pareggio. g.p.