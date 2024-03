Brecce Bianche, carabinieri in festa per i 100 anni della signora Clelia

I carabinieri della stazione di Brecce Bianche hanno partecipato ai festeggiamenti per i cento anni della signora Clelia. Nel primo pomeriggio di ieri, presso la sua abitazione di via Miglioli - a pochi passi dalla Caserma di via Flavia - la signora Clelia ha voluto condividere il magnifico traguardo raggiunto alla presenza del Comandante della Stazione di Brecce Bianche e di una rappresentanza di altri militari. Un piccolo momento con il quale la centenaria Clelia ha voluto fare festa con la Benemerita, circondata dall’affetto dei suoi cari.

È stata una bellissima sorpresa quando qualche giorno fa la sig.ra Clelia, da sempre legata da un profondo affetto per l’Arma dei Carabinieri, ha espresso il desiderio di invitare il Comandante a casa sua per festeggiare il centesimo anno. Ai militari ha raccontato con orgoglio di aver sempre nutrito un grande affetto e profonda stima per i Carabinieri.