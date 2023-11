Breno e Atletico Castegnato hanno fame di punti. Vincere due spareggi salvezza per uscire dai playout

BRENO (Brescia)

Per Atletico Castegnato e Breno, le due bresciane inserite nell’impegnativo girone C di serie D, la giornata odierna propone un appuntamento di particolare rilievo. Entrambe collocate in zona play out, sono infatti chiamate a giocare in casa due scontri diretti per la salvezza che valgono davvero doppio. Un’occasione da non sciupare soprattutto per i granata camuni, che navigano al quartultimo posto, con due lunghezze di vantaggio sulla retrocessione diretta e con la necessità di recuperare quattro punti per uscire dalle posizioni calde della graduatoria. Al Tassara, alle 14.30, è atteso il fanalino di coda Mori Santo Stefano, un avversario da non sottovalutare per la compagine di mister Bersi, ma che, affrontato col giusto spirito e la necessaria determinazione, potrebbe rappresentare la via giusta per il Breno per conquistare, insieme alla seconda vittoria stagionale, un risultato che potrebbe imprimere la svolta al cammino dei camuni. Un discorso simile vale per la compagine franciacortina, che è imprigionata sulla soglia della zona play out ed è chiamata ad ospitare il Monte Prodeco, che la precede di un solo punto. Sfida delicata, dunque, per i giocatori di mister Guerra che, però, devono dare fondo alle loro risorse per conquistare la vittoria che consentirebbe il sorpasso e l’uscita dalla zona a rischio della graduatoria.

Luca Marinoni